Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2023 19:22

Hindistan Ermenistan'a 6 adet 155 milimetrelik çekili obüsü teslim etti

Hindistan, Ermenistan'ın 90 geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişinin ilk partisi olan 6 adet 155 milimetrelik obüsün teslimatını yaptı.

Hindistan Ermenistan'a 6 adet 155 milimetrelik çekili obüsü teslim etti
[Fotograf: Reuters]

Ermenistan basınının Indian Defence Research Wing'e dayandırdığı habere göre, Hintli şirket Bharat Forge'un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Baba Kalyani, 6 adet 155 milimetre geliştirilmiş çekili obüsün ağustosta Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu.

Bu sevkiyatın, Ermenistan'ın 155,5 milyon dolarlık 90 geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) ünitesi içeren geçen yılki siparişinin ilk partisi olduğu, kalan 84 adet ATAGS'nin 3 yıl içinde teslim edileceği, Bharat Forge'un teslimatı planlanan süreden önce tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.

Bu silah sistemlerinin Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin tüm testlerinden başarıyla geçtiği, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sipariş öncesinde Pokran atış alanında obüslerle 2 aylık yoğun denemeler yaptığı vurgulandı.

Ermenistan, ayrıca bu siparişe ek olarak, Mart 2023'te Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi vermişti.

Erivan yönetimi, Eylül 2022'de Hindistan'dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etmişti. Bu siparişin Hindistan ordusunda da kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri ve mühimmattan oluştuğu açıklanmıştı.

ETİKETLER
Hindistan Ermenistan
Sıradaki Haber
İngiltere Wagner'i terör örgütü ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:11
Soyuz MS-24 ile iki Rus ve bir Amerikalı uzaya gönderildi
20:14
Macron: Fransa'nın Nijer Büyükelçisi rehin alındı
20:07
İsveç'te bir Iraklı cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ülkemizin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürüteceğiz
19:42
AB'den İran'a yeni yaptırımlar
19:53
Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polise madalya
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Libya'da sel nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi
Libya'da sel nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ