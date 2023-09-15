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Dünya
AA 15.09.2023 19:11

Nijerya'daki ikinci difteri dalgası doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci difteri dalgasını doğruladı.

Nijerya'daki ikinci difteri dalgası doğrulandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Nijerya ofisinden yayımlanan hastalığa ilişkin durum raporunda, Nijerya'da ocak-mayıs döneminde kaydedilen ilk salgının ardından ülkenin halihazırda ikinci bir difteri salgını dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Salgının ilk kez 2022'de rapor edilmesinden bu yana Nijerya'da 8 bin 353 şüpheli vakadan 4 bin 717 doğrulanmış difteri vakasının kaydedildiği aktarıldı.

Ülkede teyit edilen vaka ve buna bağlı ölüm sayısındaki artışla etkilenen nüfusta da bir artış olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Muhammad Pate, salgının ülkede daha fazla yayılmasını engellemek için acil bir müdahale ekibinin oluşturulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da ocak-temmuz döneminde difteri nedeniyle 122 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Nijerya
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