Letonya'da yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı

Letonya'da eski Başbakan Krisjanis Karins'in geçen ay istifasının ardından merkez sağ Yeni Birlik Partisinden Evika Silina'nın başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu aldı.

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada eski Başbakan Karins'in yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görev yürüteceği bildirildi.

Silina'nın partisi Yeni Birlik'in yanı sıra Yeşiller ve Çiftçiler Birliği ile İlericiler Partisinden oluşan yeni hükümet, 100 milletvekilinden 53'ünün onayını aldı.

Yeni koalisyon, toplam 100 milletvekilinden oluşan Letonya Parlamentosunda 52 vekille temsil edilecek. Oylamadaki bir fazla oyun ise bağımsız milletvekili Olegs Burovs'tan geldiği kaydedildi.

Karins, 14 Ağustos'ta başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bir önceki koalisyonu oluşturan Yeni Birlik, Ulusal İttifak ve Birleşik Liste Cumhurbaşkanlığı için tek bir aday üzerinde anlaşamamış ve aralarındaki ilişki bozulunca mevcut Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Yeni Birlik'in yanı sıra iki muhalefet partisi Yeşiller ve Çiftçiler Birliği ile İlericiler Partisinin oylarıyla göreve getirilmişti.

Karins, daha sonra bu iki partiyi hükümete alarak koalisyonu genişletme ve parlamentodaki gücünü artırma girişimlerine başlamış ancak bu hamle mevcut ortakları tarafından reddedilmişti.