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Dünya
AA 15.09.2023 19:02

Hindistan'da Nipah virüsü kaynaklı ölüm oranları COVID-19'dan daha yüksek

Hindistan'da Nipah virüsü kaynaklı viral enfeksiyondan ölüm oranının COVID-19'a kıyasla çok daha yüksek olduğu duyuruldu.

Hindistan'da Nipah virüsü kaynaklı ölüm oranları COVID-19'dan daha yüksek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hindustan Times'ın haberine göre, basın toplantısında konuşan Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Genel Müdürü Rajeev Bahl, Nipah virüsüne ilişkin açıklamada bulundu.

COVID-19'da görülen ölüm oranının yüzde 2 ila 3 olduğunu belirten Bahl, Nipah virüsünün öldürücülüğünün ise yüzde 40 ila 70 olduğunu kaydetti.

Bahl, Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının COVID-19'dan ölenlere kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Virüsün yayılımının kontrol altına alınması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Bahl, "Vakaların neden sürekli ortaya çıktığını bilmiyoruz. 2018'de Kerala'daki salgının yarasalarla ilişkili olduğunu tespit etmiştik. Enfeksiyonun yarasalardan insanlara nasıl geçtiğinden emin değiliz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 6 kişinin Nipah virüsü testi pozitif çıkmış, 2'si hayatını kaybetmişti.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla yayılmaya başladı.

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