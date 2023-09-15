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Dünya
İHA 15.09.2023 18:00

Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkollü bir turist, tırmandığı heykelin kolunu kırdı. Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu öğrenildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası binası önünde bulunan ve yakın zamanda restore edilen heykelin üzerine çıktı.

Sarhoş olduğu belirtilen turist, heykelden inmeye çalışırken heykelin kolunu kırdı.

Heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı.

Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu öğrenildi.

Yetkililer pazar günü yaşanan olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.

Menkul Kıymetler Borsası binası, 3 yıl süren restorasyonun ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı. Bina önündeki heykel de proje kapsamında restore edilmişti.

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Belçika'da bir turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı
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