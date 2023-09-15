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Dünya
AA 15.09.2023 17:45

Yunanistan'da sel nedeniyle okulların açılması ertelendi

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'nde geçen hafta yaşanan seller nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim bir hafta daha ertelendi.

Yunanistan'da sel nedeniyle okulların açılması ertelendi
[Fotograf: AFP]

Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakanlığı ve Tesalya Bölge Valiliğinin aldığı ortak karara göre Tesalya Bölgesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim 22 Eylül'e kadar ertelendi.

Böylece okullar, 25 Eylül'de başlayacak.

Ülke genelinde 2023-2024 eğitim yılı 11 Eylül'de başlamıştı ancak Tesalya'da sel nedeniyle okulların açılması bir hafta ertelenmişti.

Bölgede temiz su sorunu devam ediyor

Seller nedeniyle başta Volos ve Tesalya Bölgesi'nde kanalizasyon ve şehir şebeke sistemleri büyük hasar aldı.

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Musluktan akan sular, halk sağlığını tehdit ediyor. On binlerce hayvanın telef olduğu, tarım ilaçları ve benzin gibi kimyasal maddelerin sulara karıştığı bölgede salgın hastalık tehlikesi de sürüyor.

Bu nedenle diş fırçalamak ve yemek yapmak gibi işlemlerde şişelenmiş içme sularının kullanılması tavsiye ediliyor.

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