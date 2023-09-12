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Dünya
TRT Haber 12.09.2023 14:20

Yunanistan'da salgın alarmı: Şebeke suyu kullanmayın

Yunanistan, sel felaketinin ardından enkaza döndü. Selin etkili olduğu bölgelerde salgın alarmı verildi. Şebeke suyunun kullanılmaması uyarısı yapıldı. Ülkede şimdiden ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal vakaları görülmeye başlandı.

Yunanistan'da salgın alarmı: Şebeke suyu kullanmayın
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan'da, geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, salgın alarmı var.

Sağlık Bakanlığı, felaketin vurduğu yerlerde haşere ve kemirgen sayısında artış olduğuna dair uyarı yaptı.

Bunun ciddi salgın hastalıklara zemin hazırladığına işaret edildi. Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü vakalarında da artış yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Afette telef olan hayvanlar da sağlık açısından risk oluşturuyor. Ülkede ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal vakaları görülmeye başlandı.

Virüs tehlikesi sebebiyle uyarı yapıldı

Selin etkisini gösterdiği yerlerde, halkın şebeke suyunu kullanmaması istendi. Aksi halde mide iltihabı, hepatit ve deri döküntüleri gibi salgın riski olduğu vurgulandı.

Felaket sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Atina-Selanik otobanında bazı kesimler hala su altında.

İki büyük kent arasındaki karayolu bağlantısı kapalı. Selin demir yolu sistemine verdiği zarar da çok büyük.  

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