Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2023 13:37

Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sağlık ekibi ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın, sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlamak üzere Bingazi kentine doğru yola çıktığını duyurdu.

Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi
[Fotograf: AFP]

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabı Facebook'tan ülkenin doğusundaki Bingazi kentine gönderilen yardım uçağına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Başbakan açıklamasında, "14 ton tıbbi malzeme ve ceset torbası ile 87 sağlık personeli ve asistan doktoru taşıyan uçak, selden zarar gören bölgelerdeki sağlık hizmetine destek vermek üzere Bingazi'ye doğru yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde nitelemişti.

Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı

Libya'daki sel felaketi

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki sağlık durumu 'felaket'
Libya'nın doğusundaki sağlık durumu 'felaket'

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

ETİKETLER
Libya Sel
Sıradaki Haber
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Putin: Trump'ın soruşturma süreci Amerikan siyasi sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor
15:02
İnsanlık tarih boyunca yıkıcı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı
14:58
İran, AB için çalışan İsveç vatandaşının tutuklandığını doğruladı
14:46
Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
14:42
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:46
Düzensiz göçmen kaçakçıları yakalandı
Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
FOTO FOKUS
ABD'li dağcı böyle kurtarıldı
ABD'li dağcı böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ