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Dünya
AA 12.09.2023 13:21

Libya'nın doğusundaki sağlık durumu 'felaket'

Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkilisi, ülkenin doğusunda etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" olarak niteledi.

Libya'nın doğusundaki sağlık durumu 'felaket'
[Fotograf: AP]

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan ismini vermek istemeyen yetkili, selden etkilenen kentlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Yetkili, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde niteleyerek, binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Libya'daki selde ölü sayısı 3 bine çıktı
Libya'daki selde ölü sayısı 3 bine çıktı

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Derne'deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini belirtti.

Bakanlığın acil tıbbi malzeme ve sağlık ekibini taşıyan bir uçağı bölgeye gönderdiğini, sağlık ekiplerinin yer aldığı konvoyun da ülkenin doğusundaki Bingazi kentine ulaştığını kaydeden yetkili, malzemeleri sahra hastanelerine dağıtma işleminin sürdüğünü söyledi.

Libya'daki sel felaketi

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

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