Libya'daki selde ölü sayısı 3 bine çıktı

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.
Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
40 yılın rekor yağışı kayda geçti
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.