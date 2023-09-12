Libya'daki selde ölü sayısı 3 bine çıktı

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: Reuters]

40 yılın rekor yağışı kayda geçti

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AFP]

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.