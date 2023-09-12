Az Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2023 10:50

UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ediyor.

UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir
[Fotograf: AFP]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Fas'taki depremde yaralanan ya da hayatını kaybeden çocukların net sayısının henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, 2022'deki tahminlere göre ülkedeki çocukların, nüfusun üçte birini oluşturduğuna işaret edilerek meydana gelen depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi

Birleşmiş Milletler (BM), depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ETİKETLER
Fas Deprem UNICEF
Sıradaki Haber
ABD, İran'ın varlık kullanımı için yaptırım muafiyeti getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
İngiltere’de tehlikeli köpek ırklarının yasaklanması gündemde
11:57
Mısır Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
11:57
Dijital para çalışmaları dünyada ivme kazanıyor
11:58
Çin'in Tiencou-5 kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü
11:52
İstanbul'da okul servislerine denetim
11:54
Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ