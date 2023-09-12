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Dünya
İHA 12.09.2023 10:14

Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da: Putin ile görüşmesi bekleniyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren Rus topraklarına giriş yaptı. Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da: Putin ile görüşmesi bekleniyor
[Fotograf: Reuters]

Rus basınında yer alan haberlere göre Kim'i taşıyan zırhlı tren, sabah saatlerinde Rusya sınırından geçerek Uzak Doğu Federal Bölgesi'ne bağlı Primorskiy Krayı'ndaki Khasan Tren İstasyonu'na ulaştı.

Tren daha sonra Ussuriysk kentinden Habarovsk yönüne doğru hareket etti. Kim'i taşıyan trenin varış noktası ise henüz bilinmiyor.

Kim'in Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere dün Primorskiy Krayı'ndaki Vladivostok'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Kim'in Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde görüşeceğini, görüşmelerde heyetlere liderlik edeceğini ve gerekirse bire bir de görüşebileceklerini söylemişti.

Putin'in Kim onuruna resmi bir akşam yemeği vereceğini kaydeden Peskov, görüşmelerin ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşacağını ifade etmişti.

Silah pazarlığı yapacakları iddia edilmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü belirterek, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ABD basını, Kim'in Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gideceğini öne sürmüştü.

Liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı sağlaması karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlamasını öngören planı masaya yatıracağı iddia edilmişti.

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