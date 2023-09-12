Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2023 09:52

Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronot Frank Rubio, 366 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak kayıtlara geçti.

Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Astronot Frank Rubio, daha önceki 355 günlük rekoru aşarak ABD'nin uzaycılık tarihinde yeni bir rekor kırdı." ifadesi kullanıldı.

Rubio'nun, 27 Eylül'de Dünya'ya döneceği ve o tarihe kadar kesintisiz olarak 371 gün uzay görevinde bulunmuş olacağı kaydedildi.

21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, görevi tamamladığında, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma ünvanını da elde edecek.

Kapsülün arızası rekor getirdi

Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.

Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti.

Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde, Rubio ülkesindeki rekoru kırmış oldu.

Dünya rekoru değil

Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 döneminde 437 gün uzayda kalıp, dünya rekorunu elde etmişti.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
BM askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
ABD, İran'ın varlık kullanımı için yaptırım muafiyeti getirdi
10:42
Ermeni güçler Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
10:39
Şanlıurfa'da 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi
10:35
Tekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyor
10:43
Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor
10:29
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu
Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu
FOTO FOKUS
Libya'yı sel vurdu: Yağış miktarı son 40 yılın en yükseği
Libya'yı sel vurdu: Yağış miktarı son 40 yılın en yükseği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ