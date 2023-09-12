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Dünya
AA 12.09.2023 09:34

BM askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’a sınır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlerine müdahale etmeye çalıştı.

BM askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi.

Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

"Emin olun yanlarına kalmayacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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