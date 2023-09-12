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Dünya
BBC 12.09.2023 07:36

Venedik'ten turistlere "günlük 5 euro" tarifesi

İtalya'nın Venedik şehrinde, turist yoğunluğunu kontrol etmek için ziyaretçilerden günlük 5 euro ücret talep edilmesi gündemde.

Venedik'ten turistlere "günlük 5 euro" tarifesi
[Fotograf: Reuters]

Turizmden sorumlu belediye meclisi üyesi Simone Venturini, söz konusu uygulamaya dair denemenin, gelecek yıl turist sayısının zirveyi gördüğü süreçte yapılacağını dile getirdi.

Venturini, "Venedik Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri ve aşırı turizmden zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Plana göre, 14 yaşından büyük tüm ziyaretçilerin ücret ödemesi ve şehre giriş için rezervasyon yaptırması gerekecek.

Yalnızca 7,6 kilometrekarelik şehir, 2019 yılında neredeyse 13 milyon turisti ağırlamıştı.

Bu yılın başlarında UNESCO, Venedik'in tehlikedeki dünya mirası listesine eklenmesi gerektiğini bildirmişti.

2021'de ise bir geminin limana çarpmasının ardından büyük kruvaziyerlerin, Giudecca kanalından şehrin tarihi merkezine girmesi yasaklanmıştı.

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