ABD'de firari hükümlüyü yakalama çalışmaları sürüyor

CNN'in haberine göre, Pensilvanya Eyalet Polisi George Bivens, yaptığı açıklamada, Cavalcante'nin "Pensilvanya'dan kaçmak için yeterli kaynağı" olmadığını, arama çalışmalarının firari mahkum tarafından çalındığı düşünülen bir minibüsün bulunduğu bölgede devam ettiğini bildirdi.

Bivens, Cavalcante'nin yakalanmasına yönelik bilgiyi sağlayanlara verilecek para ödülünün 25 bin dolara çıkarıldığını aktardı.

Cavalcante'nin yakalanması için işbirliği yapmayan kız kardeşinin vize süresi dolduğu için sınır dışı edileceğini aktaran Bivens, firari mahkuma yardım eden ya da yardım teklifinde bulunan kişilerin yargılanacağını dile getirdi.

Bivens, bir tanıdığıyla görüşmeye giden ve bu sırada kapı kamerasına yakalanan firari mahkumun sakalını keserek görünüşünü değiştirdiğini belirtti.

ABD Kolluk Kuvvetleri Yönetici Vekili Rober Clark da düzenlediği basın toplantısında, Cavalcante'nin saklandığı yerden çıkması ve kentsel alanlara yönelmesiyle arama çalışmalarında avantajın kendilerine geçtiğini söyledi.

Pensilvanya eyaletinde, 1 Eylül'de, kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Brezilya kökenli Danelo Cavalcante, Chester bölgesindeki hapishaneden kaçmıştı.

Daha önce "eski çete üyesi" olduğu ifade edilen Cavalcante'nin, 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınmıştı.

Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Cavalcante, eski kız arkadaşı Brandao'yu, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.