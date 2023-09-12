BAE, Nijeryalılara uyguladığı vize yasağını kaldırdı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldiğini belirtti.

Ngelale, görüşmede iki liderin, BAE'nın Nijeryalılara uyguladığı vize yasağını kaldıran bir anlaşmaya imza attığını kaydetti.

Anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendiren Ngelale, Nijeryalı yolculara uygulanan vize yasağının 1 yıl sonra kaldırıldığını aktardı.

Ngelale, anlaşmaya göre BAE'ye ait Etihad Havayolları ve Emirates Havayolları'nın Nijerya'ya uçuş programlarını gecikme olmaksızın yeniden başlatacaklarını vurguladı.

BAE yetkilileri, Ekim 2022'de bilinmeyen bir nedenle Nijeryalılara vize yasağı koymuştu.

Etihad Havayolları ve Emirates Hava Yolları ise Nijerya'da biriken paralarını alamadığı gerekçesiyle uçuşlarını askıya almıştı.