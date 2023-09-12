Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.09.2023 00:58

Yunanistan'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Atina'nın Artemida banliyösünde silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan Devlet Televizyonuna (ERT) göre, akşam saatlerinde Artemida'da meydana gelen saldırının ardından polis, olay yerinde onlarca mermi kovanı buldu.

Silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olayla ilgili ön soruşturmanın Attika Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, "mafya hesaplaşması" olduğu değerlendirilen saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin, Arnavutluk kökenli olduğu öne sürülüyor.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Libya'nın Derne kentinde internet ve iletişim yeniden sağlandı
01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya taziye mesajı
00:58
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil
01:10
Fas’ta depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor
00:53
İsrail yıl başından bu yana 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı
00:52
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı kurtarıldı
Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda
Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda
FOTO FOKUS
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ