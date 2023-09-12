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Güncel
AA 12.09.2023 06:09

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi arttı

Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,6'ya yükseldi.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi arttı
[Fotograf: Reuters]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1.300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ağustosta 0,1 puan artışla yüzde 3,6'ya çıktı.

Dört aylık düşüşün ardından yükselen kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda yüzde 3,5 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan enflasyon beklentisi 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e gerilerken, 5 yıllık süreci kapsayan enflasyon beklentisi ise 0,1 puanlık yükselişle yüzde 3 seviyesine ulaştı.

Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ağustosta yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e geriledi. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de ağustosta 0,3 puan azalışla yüzde 2,9'a inerken, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde konut fiyat artışına ilişkin beklentiler yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıktı. Böylelikle konut fiyatlarına ilişkin artış beklentisi Temmuz 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Fiyat artışlarına ilişkin beklentiler, benzin, gıda, üniversite eğitimi, sağlık ve kira maliyetlerinin hepsinde yükseldi.

ABD'de ağustos ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetmişti.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,6 olması yönünde.

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