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Dünya
Reuters 07.09.2023 07:04

Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir hırsız, duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı.

West Chester, Pensilvanya'daki yetkililer, bir duvara tırmandıktan sonra hapishaneden kaçan cinayet zanlısı için insan avını hızlandırdı.

Aslen Brezilyalı olan Danelo Cavalcante, 31 Ağustos Perşembe günü Chester İlçe Hapishanesinden kaçtı.

Kaçağın hapishaneden yaklaşık 3,2 km uzakta, yoğun ormanlık bir kırsal alanda olduğu düşünülüyor.

Cavalcante eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı .

Pensilvanya Eyalet Polisi Yarbay George Bevins kaçağın tehlikeli kabul edildiği konusunda uyardı.

Yetkililer, bölge sakinlerine Cavalcante'nin saklanabileceği boş mülklerden uzak durmalarını ve boş evlerin aranması için polisle iletişime geçmelerini istedi.

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Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
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