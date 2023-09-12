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Dünya
AA 12.09.2023 06:22

Fas’taki depremde Marakeş’in turizm merkezi “Medine” de büyük zarar gördü

Fas'ın Marakeş kentinde yer alan turizm merkezlerinden “Medine”, geçen cuma günü yaşanan 7 büyüklüğündeki depremden dolayı büyük zarar gördü.

Fas’taki depremde Marakeş’in turizm merkezi “Medine” de büyük zarar gördü

Ülkenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Cami Fena Meydanı’na da ev sahipliği yapan eski şehir bölgesi Medine'de başta surlar olmak üzere bazı tarihi okul binaları, mescitler, müzeler ve evler depremde ağır hasar aldı.

Tarihi camilerden 1083 yılında inşa edilen Kadi İyad Camisi ve Türbesi, Mevla Ali Şerif Camisi, 5. Muhammed Lisesi, el-Malih Müzesi depremden zarar gördükleri için kapandı.

Birbirine uzak dahi olsa bazı evlerin de yıkıldığı Medine’de yıkımın yaşandığı sokaklar enkaz kaldırma çalışmaları için kapatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Medine’deki depremin etkisine rağmen turistler bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.

Evi depremde zarar gören Hasip İbrahim, yaptığı açıklamada, “Evlerimizin olduğu sokaklar daracık, bir ev yıkıldığı zaman sokağı tamamen kapatıyor. Şu an oturduğumuz evde depremden dolayı çatlaklar oluştu, gidecek yerimiz olmadığı için mecburen evimizde yaşıyoruz.” dedi.

Yetkililerden yardım istediklerini belirten İbrahim, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından evlerinin tamir edilmesini istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde son belirlemelere göre 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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