Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 12.09.2023 09:26

ABD'de başkan adaylarının yaş krizi: Ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi

ABD'de 2024 için en güçlü adaylar halihazırdaki başkan Biden ve eski başkan Trump. Ancak her ikisinin de yaşları tartışma konusu. NBC News'ün yaptığı son ankete göre toplumun yüzde 77'si siyasetçilere yaş limiti getirilmesini istiyor.

ABD'de başkan adaylarının yaş krizi: Ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi

ABD'de Başkan Joe Biden 2024'te aday olursa 82, en büyük rakibi Trump ise 78 yaşında olacak.

Özellikle genç seçmenin büyük tepki gösterdiği bu durum sadece iki aday için geçerli değil.

Son bir hafta içinde iki önemli siyasetçiden gelen açıklamalar tartışmaları alevlendirdi.

Kameralar önünde iki kez donup kalan 81 yaşındaki Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConell görevi devretmeyeceğini açıkladı.

Demokratların önemli isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı 83 yaşındaki Nancy Pelosi 2024 yılında yeniden vekil adayı olacağını duyurdu.

Bu gelişmelere en sert tepki Cumhuriyetçi başkan adayı Nikki Haley'den geldi.

Haley, ABD Senatosunun "ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi" olduğunu söyledi. 

Senatonun en yaşlı ismi 31 yıldır kongrede görev yapan 90 yaşındaki Kaliforniya Senatörü Dianne Feinstein.

Feinstein sadece evet hayır oylaması olan bir oturumda elindeki bilgileri okumaya devam etmiş, danışmanlarının uyarılarıyla oyunu açıklayabilmesi gündem olmuştu.

Toplumun bu konudaki tepkisi anketlere de yansıyor.

NBC News'ün yaptığı son ankete göre ABDlilerin yüzde 77'si, siyasetçiler için yaş limiti getirilmesi gerektiğini savundu.
 

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden
Sıradaki Haber
Etiyopya bugün 2016 yılına merhaba diyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Ermeni güçler Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
10:39
Şanlıurfa'da 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi
10:35
Tekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyor
10:43
Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor
10:29
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
10:22
Assos Antik Kenti’nde 2 bin 300 yıllık izler bulundu
Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu
Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu
FOTO FOKUS
Libya'yı sel vurdu: Yağış miktarı son 40 yılın en yükseği
Libya'yı sel vurdu: Yağış miktarı son 40 yılın en yükseği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ