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Dünya
AA 12.09.2023 10:08

Azerbaycan: 3 bin 385 Azerbaycanlı Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı olduğunu açıkladı.

Azerbaycan: 3 bin 385 Azerbaycanlı Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan arazilerinde döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu 55 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiğini aktaran Hacıyev, 251 Azerbaycanlının ise yaralandığını duyurdu.

Hacıyev, hayatının kaybedenlerin 42'sinin sivil, 13'ünün asker olduğunun bilgisini verdi:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sistematik ve kasıtlı mayın terörü politikasının dehşet verici rakamlarını paylaşıyorum. 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor."

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