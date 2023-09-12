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Dünya
AA 12.09.2023 13:23

İspanya hükümeti, Şilili diktatör Pinochet'ye 1975'te verilen liyakat nişanını geri aldı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Şili'de 1973'te darbe ile iktidara gelen diktatör Augusto Pinochet'ye 1975 yılında verilen "Büyük Askeri Liyakat Nişanı"nı geri aldı.

İspanya hükümeti, Şilili diktatör Pinochet'ye 1975'te verilen liyakat nişanını geri aldı
[Fotograf: Reuters]

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karar, Şili'de Pinochet'nin sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'yi devirerek yönetime el koyduğu darbenin 50. yılına denk getirildi.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "50 yıl önce Şili demokrasisi dünyayı sarsan vahşi bir saldırının kurbanı olmuştu. 11 Eylül, tarihi bir adaletsizliği onarmanın zamanıdır." ifadesini kullandı.

Sanchez, İspanya'nın 1975 yılında diktatör Pinochet'ye verdiği "Büyük Askeri Liyakat Nişanı"nı geri aldığını duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X hesabından, İspanyol hükümetine bu jesti için teşekkür ederek "İspanya ve Şili, demokrasiyi ortak bir deneyime dayanarak savunuyorlar." paylaşımında bulundu.

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