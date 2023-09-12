Avustralya'da elektrikli araç bataryasının yol açtığı yangında 5 araba kül oldu

ABC News'in haberine göre, Sydney Havalimanı otoparkında çıktığı bildirilen yangına, Yeni Güney Galler (NWS) eyaleti itfaiye ve kurtarma ekipleri ile havalimanı kurtarma ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yangının otoparkta bulunan lüks bir araçtan sökülüp altında bırakılan lityum-iyon bataryanın tutuşması sonucu meydana geldiğini tespit etti.

Bataryadan çıkan kıvılcımların, araca daha sonra da yakınında park halindeki 4 arabaya sıçradığını belirten ekipler, yangında 5 aracın kül olduğunu açıkladı.

Yangına neden olan bataryanın araçtan neden söküldüğü henüz bilinmiyor.