Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde saldırıya uğrayan bir doktor aldığı darbeler sonucu yaralanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şiddet olayının zanlısının sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor" ifadesini kullandı.

Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını,… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023



