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Türkiye
AA 15.09.2023 21:22

Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doktora saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.

Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde saldırıya uğrayan bir doktor aldığı darbeler sonucu yaralanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şiddet olayının zanlısının sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor" ifadesini kullandı.

 


 

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