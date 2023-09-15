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Türkiye
AA 15.09.2023 17:33

Malatya'da 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da, 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Malatya'da 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı

Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.

Malatya'da 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı

1660 kilogram patlayıcı kullanıldı

Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.

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