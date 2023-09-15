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Türkiye
AA 15.09.2023 16:46

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 245 gözaltı

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 245 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 245 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı-sokak satıcısı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 14-15 Eylül'de Esenyurt, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Başakşehir, Kağıthane, Ataşehir, Kartal ve Pendik'te düzenlenen operasyonlarda, 245 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 150 kilo 262 gram sıvı uyuşturucu, 125 bin 20 uyuşturucu hap, 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram marihuana, 29 sentetik ecza hap, 150 gram ot esrar, 10 gram kokain, 1 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 83 fişek ve 30 bin 678 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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