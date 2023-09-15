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Türkiye
AA 15.09.2023 17:29

Deprem bölgesinde 186 bin konteynerin kurulumu tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ildeki 347 farklı noktada 186 bin 239 konteynerin kurulumunun tamamlandığını ve 579 bin 863 afetzedenin bu kentlerde misafir edildiğini açıkladı.

Deprem bölgesinde 186 bin konteynerin kurulumu tamamlandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Konteyner kentlerde barınmanın yanı sıra beslenme, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı alanlarının vatandaşların hizmetinde olduğu vurgulanarak, "347 farklı noktada, 186 bin 239 konteyner kurulumu tamamlandı. 579 bin 863 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz. 327 bin 248 haneye kira yardımı yapıldı. 2 milyon 522 bin 294 bina, 6 milyon 891 bin 879 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı" bilgisi verildi.

Acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamında enkazın kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "11 ilimizde inşası devam eden 180 bin konuttan, yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 42 bin 46 afet konutunun yapımı hızla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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AFAD Deprem
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