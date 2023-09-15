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Türkiye
AA 15.09.2023 19:30

Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]

Camidüzü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dağlık alandaki yangına müdahale etmeleri amacıyla iş makineleriyle itfaiye ve orman ekipleri için yol açıldı. Ekipler, havadan ve karadan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Helikopterin de destek verdiği çalışmayla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

"Süratle hava desteği istendi"

Vali Seddar Yavuz ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

İncelemelerinin ardından Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz sebebi belirlenemeyen orman yangınının çıktığını, itfaiye, orman teşkilatı, AFAD ve belediye ekiplerinin hemen harekete geçtiğini söyledi.

Yangına süratle müdahale edildiğine dikkati çeken Yavuz, "Ancak bölgenin sarp ve erişilemez olması dolayısıyla süratle hava desteği istendi ve bunun üzerine helikopter aracılığıyla çeşitli defalar hava kararıncaya kadar sortiler gerçekleştirilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımıza, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarımızı hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Orman Yangını
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