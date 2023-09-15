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Türkiye
AA 15.09.2023 22:43

Antalya'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalya'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkiinde A.N'nin kullandığı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, aynı güzergahta seyreden Fatih Saygılı idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 95 metre sürüklenen otomobil alev aldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, otobüsteki 4 yolcu ile muavin yaralandı. Yaralılar, Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Saygılı'nın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiyesi ekiplerince otomobilden çıkarıldıktan sonra aynı hastanenin morguna konuldu.

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