Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Bülent Ecevit Caddesi İskele Meydanı'nda yapılan törende halk oyunları gösterisi sunuldu, ardından Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya ulaştırılan Türk bayrağı öğrenciler tarafından Vali Mustafa Özarslan'a teslim edildi.

Aldığı bayrağı üç kez öpen Özarslan, öğrencilere teşekkür etti.

Özarslan ve beraberindekiler, ardından kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Özarslan'ın Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla son buldu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri ile diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.