Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.09.2023 03:33

Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karada ve denizde Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi tarafından Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

MORAD-7'nin denizde lastik bot içinde de bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirlemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-913" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalananların Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:38
Tarihi Glavany Köşkü "Nevmekan Kandilli" adıyla hizmete açıldı
03:32
Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
02:00
Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
01:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de
01:34
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı
01:54
Mersinli balıkçılar kalkan avına çıktı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ