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Türkiye
AA 16.09.2023 03:35

Tarihi Glavany Köşkü "Nevmekan Kandilli" adıyla hizmete açıldı

Üsküdar Belediyesi, Kandilli'de metruk halde bulunan tarihi Glavany Köşkü'nü restore ederek "Nevmekan Kandilli" adıyla yeniden hizmete sundu.

Tarihi Glavany Köşkü "Nevmekan Kandilli" adıyla hizmete açıldı
[Fotograf: AA]

Nevmekan Kandilli'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Üsküdarlılar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Şentop, Üsküdar'ın tarihi müstesna bir şehir olduğunu belirterek, "Bir şehre sadece insanlar değil oradaki binalar, mekanlar da değer katar, anlam katar. İşte bu bakımdan Üsküdar ayrı bir zenginlik içerisinde" dedi.

Hulusi Akar da sosyal ihtiyacı karşılaması amacıyla bu tip mekanların giderek artmasının önemli olduğunu belirterek, "Bir araya gelmenin, birlikte oturmanın, birlikte konuşmanın, tarihimizi, geçmişimizi, edebiyatımızı, fikriyatımızı bu güzel mekanlarda öğrenmemizin en kolay şeklini ortaya koydukları için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihi Glavany Köşkü "Nevmekan Kandilli" adıyla hizmete açıldı

Bilal Erdoğan, Üsküdar'ın merkezi konumundan da istifadeyle İstanbul'un dört bir yanındaki gençlerin ders çalışmak ve arkadaşlarıyla buluşmak için bu mekanlara geldiğini belirtti.

Gençlerin ev ve okuldan sonra en çok zaman geçirdiği üçüncü adres olarak gördükleri bu mekanların, nezih, kaliteli ve herkesin estetik anlayışına katkı sağlayacak şekilde yapılar olmasının, gençlere ciddi katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, kendisinin de bu mekanlara gelmeye gayret edeceğini dile getirdi.

"Köşkü ilk yapıldığı günkü gibi orijinal halini bozmadan projelendirdik"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise bir taraftan tarihe sahip çıkmaktan diğer taraftan da özellikle gençlerin, çocukların geleceğine hizmet edecek bir mekanı Üsküdarlıların envanterine kazandırmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Üsküdar'dan doğan Nevmekanların Türkiye ve yurt dışında ismi bahsedilen millet kıraathaneleri markası haline geldiğini aktaran Türkmen, bugün açılışını yaptıkları mekanın da Türkiye'nin en önemli kütüphanelerinden, millet kıraathanelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Türkmen, 1890 yılında Glavany isimli bir İngiliz'in evi olan yapının, 2021'de Üsküdar Belediyesine tahsis edildiğini, köşkü ilk yapıldığı günkü gibi orijinal halini bozmadan projelendirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, daha sonra kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

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