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Türkiye
DHA 30.06.2023 10:13

İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Okan Kaplan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 02.00 sıralarında Erzene Mahallesi 75 Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan, Esat G.  ve Kaan G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Okan Kaplan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Burada tedaviye alınan Okan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Kaan G. ve Esat G.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayın ardından şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.

B.Y. sorgulanmak için emniyete götürülürken, Okan Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
 

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