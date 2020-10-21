Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Sahte içki kabusu sürüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki dolayı ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvuran Soner P., 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Soner P.'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:48
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