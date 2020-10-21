İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME kararıyla alt komisyona gönderilmesine rağmen 6 bin yeni taksi teklifinde ısrarlı...

Belediye yetkilileri, yeni taksi sisteminin detaylarını paylaştı. Buna göre, taksi şoförleri sınavla belirlenecek, ödeme imkanları geliştirilecek, 5 yılda bir lisans yenileme yapılacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Gelen gelirin yüzde 32'sini plaka sahibi alıyor, yüzde 13'ünü sadece sürücü alıyor. Dolayısıyla bunu düzeltmeye çalışıyoruz, maalesef çeşitli engellemelerle karşılaşıyoruz ama olacak eninde sonunda" diye konuştu.

Taksiciler yeni taksi teklifine karşı

Taksiciler ise 6 bin yeni taksi teklifine tepkili. Buna gerek olmadığını belirten taksiciler, var olan taksilerin kalitesinin artması gerektiğini savunuyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sayın imamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sistemine geçilmeden ve korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel ve saha çalışması yapılmadan, taksi sayısının artırılması asla doğru değildir" dedi.

UKOME toplantısında, 6 bin yeni taksi teklifi, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.