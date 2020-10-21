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Ordu'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Recep Adlım idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tepealan Mahallesi Düzdağ mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Adlım ve araçtaki Ürüpet Pala yaralandı.
Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Adlım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 07:05
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