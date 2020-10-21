İzmir’in Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesinde, bir büfeye malzeme götüren Onur Kuzey, aracını yol kenarına park etti.

İddialara göre, el freni kopan araç rampa olan yolda hareket etmeye başlayınca koşmaya başlayan Kuzey, aracın camından içeri atladı ve herhangi bir kaza yaşanmadan aracı durdurmayı başardı.

Araç hareket halindeyken, karşıdan bir minibüs geldiği sırada, orada bulunan bir çocuk da son anda arada kalmaktan kurtuldu.

“O çocuğa zarar gelmesin diye yaptım bunu”

Olay anında aracın önündeki çocuğu fark ettiğini ifade eden Kuzey, “Aklıma bir şey gelmedi o anda. Aşağıdan dolmuş mu geliyor kamyon mu geliyor düşünmedim. Benim de çocuklarım var. O yüzden o çocuğu arabanın önünde görünce arabayı durdurmak istedim. O çocuğa zarar gelmesin diye yaptım bunu. Çok şükür çocuk sıyrıldı ve kurtardık. Bu olmayacak bir şey aslında ama freninin teli kopmuş. Serviste baktılar. Aşınmış ve burada kopmuş. Çok şükür kaza olmadı, kimse yara almadı” diye konuştu.

Olası bir facianın eşinden dönüldüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.