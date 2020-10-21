Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere de el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eskitaş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, olay yerinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere el konuldu.
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