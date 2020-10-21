Haber Giriş: Kaynak: DHA
Balıkesir'de sazlık yangını
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Edremit ilçesi Dalyan mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurulacağı sazlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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