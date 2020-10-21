Derince Tahtalı Mahallesi Turgutlu mevkiinde ekmek yapmak için yakılan taş fırından sıçrayan kıvılcım yanında bulunan odunları tutuşturdu.

Alevler odunluğu sararken, muhtar Erkan Tokuç ve mahalle sakinleri hemen yangına müdahale etti. İtfaiye gidene kadar vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla su tutarak alevlerin bitişikteki binaya sıçramasını engelledi.

[Fotoğraf: DHA]

Muhtar Erkan Tokuç, elektrik dağıtım şirketini de arayarak elektriklerin kesilmesini sağladı.

Olay yerine giden itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]