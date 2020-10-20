Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kamyonet ile çarpışan otomobil takla attı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da aniden sağa dönüp akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil, kamyonetin çarpmasıyla takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.45 sularında Konya- Adana karayolunda meydana geldi.
Mehmet Yediaylı otomobil aniden sağa dönüp, akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Ancak Şendoğan İçen'in kullandığı kamyonet otomobile çarptı ve çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi.
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