Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 zanlın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 155 gram esrar, 44 gram sentetik kannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 27 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirilmişti.