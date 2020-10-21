Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte, ağılda kaynak yapıldığı esnada kıvılcımlar nedeniyle bir anda saman balyaları tutuştu.

Kısa sürede yangın büyürken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri saatlerce süren çalışmanın sonucunda yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

Yangında, hayvan ağılı çatısı ile bir depo tamamen yandı. Bir traktör de kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 800 saman balyası ve çok miktarda tahıl yandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangında bir inek de zarar görürken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]