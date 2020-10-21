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Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Gökçeada feribot seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
Ege Denizi'nde de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki ise 11.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.
Belirtilen hatta Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 13.00, 17.00 ve 21.00'daki seferler yapılacak.
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