Haber Giriş: Kaynak: AA
İki ilde FETÖ'ye operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van merkezli iki ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Van ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.
Diğer şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
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