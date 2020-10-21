İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, tırda 7 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.