AA 07.10.2025 22:40

İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

E.G. idaresindeki pikap, Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir Trafik Kazası
