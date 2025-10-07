Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) internet sitesinde yer alan kararlara göre, UKOME Genel Kurulu'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı üzerine, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın yapım işi için trafik ve ulaşım konularının gündeme alınması talebi görüşüldü.

Alt komisyon, konu hakkında incelemeler sonrası, belirlenen yerlerin taşıt trafiğine kapatılması yönünde fikir belirtti.

Komisyon, ayrıca, yüklenici firmanın projede belirlenen trafik akışının sağlanması amacıyla gerekli trafik işaret levhalarının gece ve gündüz görülebilecek özellikte ve trafik işaretleme standartlarına uygun yapılması, çalışma süresince istasyonlarda yaya ve taşıt güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin alınması, sürücülerin alternatif yollara yönlendirilmesi için gereken işaretlemelerin yapılması gibi işlerin tamamının ilgili firmaca yapılmasını istedi.

Bu bölgeye ulaşım sağlayan EGO otobüsleri ile özel halk otobüslerinin inşaat çalışmalarının Natoyolu istasyonundan başlayacağından, kapatmalar gerçekleştikçe bu araçların ilgili UKOME kararında detaylarına yer verilen güzergahları kullanmaları ve oluşacak güzergah değişikliklerinin EGO Genel Müdürlüğünce belirlenmesi fikrini yönelten komisyon görüşünde, şu ifadeler yer aldı:

"Bu bölgeye ulaşım sağlayan minibüslerin güzergahlarının ise kapatmalar yapıldıkça Zabıta ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenerek faaliyetlerini sürdürmesi, yapım işi devam ederken trafik yönünden yaşanacak aksaklıkların Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından giderilmesi ile UKOME Genel Kurulu'na karar alınmak üzere sunulmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır."

UKOME kararı

UKOME Genel Kurulunca, alt komisyon görüşünde belirtilen hususlara uyulması kaydıyla, yapımına başlanan raylı sistem hattı üzerindeki Dikimevi, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarının yapılacağı caddelerin istasyonlara denk gelen ve projede belirlenen alanlarının, iş tamamlanana kadar taşıt trafiğine kapatılması kararı oy birliğiyle alındı.